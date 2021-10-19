В Петербурге возник острый дефицит новых авто

Доля Северной столицы в общем объеме контрактования новых машин в России в сентябре составила 10,3% (в августе — 9,7%). Фото: https://www.renault.ru/

Доля Северной столицы в общем объеме контрактования новых машин в России в сентябре составила 10,3% (в августе — 9,7%). Фото: https://www.renault.ru/

Осенью в Северной столице достиг пика дефицит машин на рынке.

По данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в прошлом месяце индекс контрактования новых машин в дилерских центрах города сократился на 12% по сравнению с последним месяцем лета. В прошлый раз похожее падение было в июне. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Специалисты говорят, что за девять месяцев этого года падение контрактования происходило четыре раза — столько же раз контрактование снижалось за весь прошлый год.

Доля Северной столицы в общем объеме контрактования новых машин в России в сентябре составила 10,3% (в августе — 9,7%).

В прошлом месяце дефицит новых машин в дилерских центрах достиг критических отметок. В октябре запасы автомобилей стали пополняться, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос жителей Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург готовит спецмашины для борьбы с гололедицей.