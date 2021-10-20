Кто следующий? Вслед за Гузеевой и Серовым коронавирус настиг Безрукова

Безруков нашел время на отдых и чтение только в больнице. Фото: скриншот Instagram

Безруков нашел время на отдых и чтение только в больнице. Фото: скриншот Instagram

Актер не теряет надежду, что совсем скоро сможет возобновить выступления и порадовать любимых зрителей спектаклями.

Тревожные новости о коронавирусе не заканчиваются: в России с каждым днем ухудшается эпидемиологическая обстановка, вакцинация проходит медленно, а звезды российского шоу-бизнеса один за другим заболевают коронавирусом. Еще недавно вся страна наблюдала за тем, как за жизнь боролась певица МакSим, чудом выздоровевшая благодаря усилиям врачей и молитвам поклонников, а также за восстановлением телеведущей Ларисы Гузеевой и певца Александра Серова. Сегодня, 20 сентября, стало известно о заражении всеми любимого актера Сергея Безрукова.

Не так давно артист стал в пятый раз отцом и отметил свой 48-й день рождения – казалось бы, совсем не время болеть, но коронавирус не щадит никого. Информации о болезни появилась в СМИ: журналисты писали, что актера госпитализировали с симптомами ОРВИ. Слухи подтвердились — сначала Безруков отменил спектакль «Дядя Ваня», а затем признался, что подхватил инфекцию. Сейчас артист действительно находится в больнице, но все не так плохо.

В «сториз» Безруков объяснил, почему его госпитализировали. Артист не может соблюдать самоизоляцию дома – там живут дети и жена, которых не хотелось бы заразить. Он мог бы уехать на дачу, но она находится слишком далеко от больницы, а ведь нужно сдавать анализы и состояние вполне может внезапно ухудшиться. Поэтому артиста положили в больницу, где он наконец-то нашел время на отдых и чтение.

Безруков выглядит бодро: он признается, что сделал прививку от коронавируса, а вот ревакцинацию пройти не успел. Артист полагает, что чувствует себя хорошо именно потому, что его организм был готов к случившемуся.

«Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем!»

— успокаивает поклонников Безруков.

Артист добавил, что запланированные спектакли будут перенесены и обязательно состоятся.

«Сергей Витальевич, здоровья!!!! Ждём вас в театре!!!», «Только этого не хватало. Дорогой, выздоравливай», «Пусть все пройдёт легко и быстро! Береги жену и детей»,

— поддерживают артиста поклонники и коллеги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болеющая коронавирусом Гузеева разочаровалась в жизни. Актриса не понимала, насколько каждый человек одинок, пока не столкнулась с большой проблемой и не осталась с ней наедине.