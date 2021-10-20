Расписание движения пригородных поездов частично изменится с 30 октября

Расписание движения пригородных поездов частично изменится с 30 октября
Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах. Фото: РЖД

Расписание движения пригородных поездов частично изменится с 30 октября.

Об этом стало известно сегодня, в среду, 20 октября. АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» принимает такие меры из-за сезонного уменьшения пассажиропотока. Об этом сообщает АО «СЗППК».

Так, с 30 октября частично изменится расписание таких поездов на Северном, Московском, Витебском, Финляндском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге презентовали беспилотный трамвай «Чижик». Движущийся макет беспилотного трамвая могли увидеть на форуме SmartTRANSPORT, который проходит в Северной столице.

АО «СЗППК» изменения поезд расписание санкт-петербург


 

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