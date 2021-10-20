В Петербурге самая дорогая комната стоит около 10 млн рублей

В Петербурге самая дорогая комната стоит около 10 млн рублей
В Петербурге самая дорогая комната стоит около 10 млн рублей. Фото: Pixabay

Всего в городе продается около 2,4 тысячи комнат. Самая дорогая из таких в Санкт-Петербурге на сегодняшний день оценивается в 9,6 млн рублей. Агентство недвижимости «Доли.ру» провело исследование и составили список самых дорогих предложений на рынке недвижимости города за октябрь.

Площадь самой дорогой комнаты, по подсчетам исследователей, составляет 29 квадратных метров. Помещение располагается недалеко от метро на улице Куйбышева Петроградского района в доме, который был построен в 1917 году. Стоит такая квартира, — 9,6 млн.

омещение располагается недалеко от метро на улице Куйбышева. Фото: «Google.Карты»

Несколько поменьше стоит комната на улице Некрасова Центрального района с площадью 37 квадратных метров, — 8,5 миллионов рублей. Помещение располагается в коммунальной квартире недалеко от метро «Площадь Восстания».

Улица Некрасова Центрального района. Фото: «Google.Карты»

Также в центральном районе, но уже на Гончарной улице находится комната за 7,5 миллионов рублей. Площадь помещения составляет 39 квадратных метров. У этой комнаты свой собственный отдельный вход.

на Гончарной улице находится комната за 7,5 миллионов рублей. Фото: «Google.Карты»

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала года в Северной столице продано 615 квартир премиум-сегмента. За девять месяцев 2021 года в городе продано 615 квартир, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Подобная динамика указывает на высокий покупательский спрос к проектам премиум-класса, которые появились на рынке недвижимости с начала текущего года.

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