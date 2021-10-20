Врач рассказала, бывают ли побочные эффекты после повторной прививки от ковида

Врач рассказала, бывают ли побочные эффекты после повторной прививки от ковида
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач-терапевт Елена Черненко заявила, что после ревакцинации побочные эффекты слабее или их вовсе нет.

«Как правило после ревакцинации побочные эффекты слабее, либо их вообще нет. Ревакцинация производится препаратом «Спутник Лайт». Это однократная доза вакцины, в которой уже меньше побочных эффектов, потому что меньшая концентрация будет», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Врач добавила, что в случае повышения температуры после ревакцинации, ее стоит сбивать.

Также врач отметила, что температуру после ревакцинации стоит сбивать, если человек плохо себя чувствует. При это она добавила, что антитела выработаются вне зависимости от того, поднялась температура или нет.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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