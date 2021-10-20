МЧС: ливни и сильный ветер обрушатся на Петербург 21 октября

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий в четверг, 21 октября.

Завтра в городе местами ожидается сильный дождь, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что из-за сильных осадков и ветра может увеличиться количество ДТП. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию, пешеходам стоит быть особенно осторожными. Кроме того, стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21 октября жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.