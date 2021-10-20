После ДТП КАД на пересечении с Волхонским шоссе сузилась до одной полосы

После ДТП КАД на пересечении с Волхонским шоссе сузилась до одной полосы
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Движение по КАД в районе пересечения с Волхонским шоссе затруднено из-за ДТП.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись маршрутки и легковой автомобиль.

«ДТП на внешней стороне КАД после Волхонского. Проезд остался только по левому ряду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход скончался в больнице после ДТП на трассе «Новгород-Луга».

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