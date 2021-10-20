Забег «Кубок Губернатора» ограничит движение в центре Петербурга

В частности, 06.00 22 октября до 18.00 23 октября движение ограничат по площади Растрелли. Фото: https://pixabay.com

В частности, 06.00 22 октября до 18.00 23 октября движение ограничат по площади Растрелли. Фото: https://pixabay.com

В связи с проведением легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

С 06.00 22 октября до 18.00 23 октября движение ограничат по площади Растрелли.

Кроме того, с 23 октября с 09.55 до 10.20 не проехать будет по Шпалерной улице от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского.

С 09.55 до 11.00 по Лафонской ул. ограничат движение от ул. Смольного до Шпалерной ул. и ул. Смольного.

Также водителей предупредили об ограничении движения с 10.00 до 10.30 по пр. Чернышевского в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., Воскресенская наб. в направлении от пр. Чернышевского к Водопроводному пер.

Кроме того, ограничения будут действовать с 10.00 до 11.00 по Смольной наб. в направлении от Водопроводного пер. к ул. Смольного.

Также будет запрещена остановка автотранспорта:

— 22 октября с 00.00 до 24.00 по пл. Растрелли.

— с 00.00 22 октября до 11.00 23 октября по Воскресенской наб. от пр. Чернышевского до Водопроводного пер., Смольной наб. от Водопроводного пер. до ул. Смольного и ул. Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 10 ноября по Литейному проспекту будет поэтапно ограничиваться движение в связи с ремонтом трамвайных путей, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.