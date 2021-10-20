Анджелина Джоли ушла на самоизоляцию из-за ковида

Звезды фильма «Вечные» Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Лидлофф пропустили церемонию вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood 19 октября из-за контакта с коронавирусным больным.

Об этом редактор Нина Гарсиа рассказала во время мероприятия. Актрис должны были наградить.

«Эти супергероини теперь на изоляции», — приводит слова Гарсиа The Hollywood Reporter. За день до этого актрисы посещали звездную премьеру нового фильма киностудии Marvel «Вечные».

В корпорации Disney отметили, что тесты всех актрис на ковид оказались отрицательными, но в целях безопасности они все равно остались дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская актриса и секс-символ Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Вечные». На красную ковровую дорожку она вышла с пятью детьми.