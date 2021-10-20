«Корейский» комар, залетевший в Италию, стал разносчиком опасной болезни

«Корейский» комар, залетевший в Италию, стал разносчиком опасной болезни
Aedes koreicus являются потенциальными переносчики вируса японского энцефалита. Фото: Рixabay

Заболевание, переносчиком, которого стал кровососущий, смертельно для человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Севере Италии обнаружен новый комаров, который может переносить смертельные для человека заболевания. Этому виду насекомых посвящено исследование ученых Миланского государственного университета, которое было размещено в международном научном журнале Parasites&Vectors.

«Корейские» комары адаптированы к холоду и активно размножаются в горных и холмистых районах северной Италии в провинции Брешия и Бергамо. Именно там ученые нашли около 6 тысяч личинок и сотни яиц насекомых. Как предполагают исследователи, вид завезен в страну через международный аэропорт в Бергамо.

Данный вид кровососущих обитает в Южной Корее, на севере Китая, Японии и в некоторых регионах России. Комары Aedes koreicus являются потенциальными переносчики вируса японского энцефалита и признаны ВОЗ основной причиной распространения заболевания в вышеуказанных регионах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Индии обезьяна убила продавца сумок кирпичом. Животное сбросило кирпич со второго этажа на 30-летнего мужчину.

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