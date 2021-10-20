В Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» открыли второй вход

В Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» открыли второй вход
Выход в сторону Московского вокзала открыт, вода удалена. Фото: Gazeta.SPb

Выход в сторону Московского вокзала открыт, вода удалена. Об этом информирует telegram-канал петербургского метрополитена. 20 октября в 22:25 вестибюль 2 на станции метро «Площадь Восстания» в сторону Московского вокзала открыт.

Напомним, вход на станцию закрывали в связи с неблагоприятными погодными условиями около 1,5 часа назад. Был открыт только выход в сторону Лиговского проспекта.

В настоящее время оба выхода открыты. Последствия подтопления ликвидированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге станция городской подземки «Площадь Восстания» закрыта на один вход. Причина – неблагоприятные погодные условия.

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