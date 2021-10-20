В Петербурге станция метро «Площадь Восстания» закрыта на один вход

В Петербурге станция метро «Площадь Восстания» закрыта на один вход
В настоящее время выход пассажиров осуществляется в сторону Лиговского проспекта. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Вестибюль в сторону Московского вокзала закрыт из-за погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал петербургского метрополитена.

Как стало известно, в 20:54 вестибюль 2 на станции метро «Площадь Восстания закрыт» (выход в сторону Московского вокзала) из-за неблагоприятный погодных условий. В настоящее время выход осуществляется в сторону Лиговского проспекта. Пассажтров просят учитывать изменения в работе городской подземки при планировании маршрута.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в ночь с 20 на 21 октября станции «Зенит» и «Крестовский остров» работают на вход до 01:00 мск. Это сделано для удобства болельщиков, которые планировали сегодня посетить футбольный матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

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В Петербурге станция метро «Площадь Восстания» закрыта на один вход
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