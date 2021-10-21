Мантуров заявил, что россияне будут иметь возможность приобретать товары первой необходимости в нерабочие дни

«Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться - 80% вакцинированных или переболевших», - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Instagram Минпромторга

«Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться - 80% вакцинированных или переболевших», - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: Instagram Минпромторга

В Минпромторге перечислили предприятия, которые продолжат работу нерабочие из-за ковида дни. Об этом сообщает «ТАСС».

В объявленные из-за распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни свою работу продолжат системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла и продуктовые сетевые организации. Кроме того, не будут закрываться на это время компании по выпуску антиковидной номенклатуры.

Россияне не лишатся возможности приобретать товары первой необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он также уверен, единственной вариантом минимизировать убытки от ковидных ограничений – это вакцинация работников в торговле и промышленности.

«Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться — 80% вакцинированных или переболевших», — говорит Мантуров.

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