В Петербурге потушили пожар в ангаре на площади 400 кв. м

В Петербурге потушили пожар в ангаре на площади 400 кв. м
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 21 октября в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Там загорелся гаражный кооператив. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 1:01. На улице Композиторов, 32 на территории гаражного кооператива загорелся ангар площадью 400 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:45. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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