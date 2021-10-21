Загруженность дорог в Петербурге начнет снижаться после 9 часов

По данным "Яндекс.Карт" на 9 часов пробки в Санкт-Петербурге оцениваются на 6 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

По данным "Яндекс.Карт" на 9 часов пробки в Санкт-Петербурге оцениваются на 6 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

Дороги в городе на настоящий момент загружены в средней степени, но через час ситуация должна улучшится. Горожане едут на работу.

По данным «Яндекс.Карт» на 9 часов пробки в Санкт-Петербурге оцениваются на 6 баллов. Начиная с 10 часов уровень загруженности дорог стабильно установится на 4. Сейчас на карте большое количество проблемных участков, особенно в центре.

Красные зоны отмечаются на Набережной реки Фонтанки, Невском проспекте, Садовой улице, Набережной Обводного канала, на улице Шкапина. Ближе к окраинам загружен проспект Стачек, Ленинский проспект, Дачный проспект, Пулковское шоссе, Витебский проспект. Красным также отмечены Шуваловский проспект, Пушкинская улица, улица Крупской.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать ситуацию на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 числа с 06.00 до 18.00 23 октября движение ограничат по площади Растрелли. Кроме того, с 23 октября с 09.55 до 10.20 не проехать будет по Шпалерной улице от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского.