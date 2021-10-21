Без болтовни и сплетен: что нельзя делать в День преподобной Пелагеи

Преподобная Пелагея Антихоийская не терпела пустых разговоров.

Сегодня, 21 октября, православные верующие чтят память преподобной Пелагеи Антихоийской. Этот день отлично подходит для подготовки к зиме, а вот от сплетен и бессмысленной болтовни лучше отказаться, чтобы четверг прошел хорошо.

Что известно о преподобной Пелагее? Согласно ее житию, в молодости девушка вела распутный образ жизни и была блудницей. Она пользовалась огромной популярностью среди мужчин благодаря своей красоте. Однажды Пелагея, окруженная поклонниками, была замечена группой священников, выходящих из храма. Каждый из них отвернулся, чтобы не видеть срама, и только священнослужитель по имени Нонн не смог пройти мимо. Его глубоко тронула история Пелагеи: девушки, которая тратила много времени на свою внешность, но совершенно не думала об усовершенствовании своей души во имя Господа. Тогда Нонн принялся молиться о блуднице – он просил Господа спасти грешницу.

Спустя несколько дней, в воскресенье, Пелагея неожиданно явилась в церковь. Она признавалась, что ее туда влекла неведомая сила. Проповедь Нонна заставила блудницу о многом задуматься и отказаться от прежнего образа жизни. Пелагея приняла христианство и решила, что раздаст бедным все свое имущество. Девушка хотела во что бы то ни стало получить прощение Господа, но боялась, что ничем не сможет искупить свои грехи. Тогда Пелагея бежала в Иерусалим в мужской одежде. В новом месте Пелагею приняли за юношу и постригли в монахи. С этого начался праведный путь блудницы, которая жила в одиночестве и много молилась. О том, что монах был женщиной, стало известно только после его смерти.

Что запрещено делать 21 октября

Считается, что Пелагея не любила пустых разговоров, поэтому стоит отказаться от сплетен и болтовни. Тех, кто ослушается, может ждать много неприятностей в ближайшем будущем. Также нельзя лениться и бездельничать. Лучшее решение: поставить себе несколько целей на день и постепенно выполнять их.

В день преподобной Пелагеи нельзя пересказывать плохие сны до наступления заката. Ослушавшиеся могут не заметить, как кошмар случится наяву.

Как провести 21 октября

Так как преподобная Пелагея предвосхищает зиму, 21 октября – отличный день для подготовки к холодному времени года. Можно достать зимние вещи и привести их в порядок, тогда ближайшее будущее сложится наилучшим образом.

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