Раскритиковавший QR-коды петербургский ресторатор Затуливетров переезжает в Кению

Известный петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил о переезде в Кению и развитии бизнеса в этой стране. Он сообщил также о продаже своего ресторана «МыЖеНаТы».

Напомним, Затуливетров не раз выступил против ковид-ограничений. В начале пандемии он заявлял, что пойдет на нарушение локдауна, если власти не объявят режим ЧС, и призывал последовать других рестораторов своему примеру.

Теперь предприниматель раскритиковал введение QR-кодов и повесил наклейку на свой ресторан с надписью о том, что в его заведение может войти любой желающий. Бизнесмен призвал объединяться «против этого бреда».

«Нет, это еще не гражданство. Но первый шаг к тому, чтобы стать полноценным Гражданином Кении через пять лет. Это свободная страна. Хочешь считать, что Ковид есть- болей, не веришь в его существование- на здоровье», — написал ресторатор на своей странице в Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге власти разрешили работать зимним кафе в период с 25 декабря до 10 января. Затуливетров, серьезно о такой мере рестораторы не думают и считают ее «откровенным издевательством».