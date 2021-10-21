Пандемия коронавируса провоцирует смертность младенцев по всему миру

Пандемия изменила мир, сказавшись на многих, даже самых интимных и личных, сторонах жизни людей.

Из-за введенных из-за пандемии ограничений на передвижение 14 миллионов женщин на планете лишились средств контрацепции. Миллионы не смогли вовремя получить какую-либо помощь в сфере репродуктивного здоровья. Такая информация была озвучена на Генеральной Ассамблее ООН.

«Почти 1,5 млн незапланированных беременностей в мире – результат отсутствия доступа к противозачаточным средствам во время пандемии», — сказала специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Тлаленг Мофокенг.

Итог печальный. По всему миру выросли показатели материнской и перинатальной смертности.

Эксперт ООН отметила, что правительства всех стран мира должны в срочном порядке восстановить основные услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, «отодвинутые на второй план» во время пандемии COVID-19.

Снижение рождаемости типично во время кризисов. Люди теряют работу, испытывают неуверенность относительно своего будущего, благополучия семьи и ее безопасности.

Но только не в Норвегии! В стране – неожиданный беби-бум. Первая волна рождаемости была зафиксирована через 9 месяцев после того как волна пандемии накрыла страну. Рост начался в декабре 2020 года и продолжился в последующие месяцы. Аналогичные тенденции наблюдаются в Финляндии, Швеции и Нидерландах.

Явление уже получило забавное название. Детей, рожденных в разгар пандемии, в Норвегии шутливо и очень мило называют «дети короны». Многие родители говорили о том, что именно в этот сложный для всего мира они почувствовали, что готовы к рождению малышей, первых или последующих.

В главном Статистическом управлении Норвегии объясняют этот феномен так: «Это может означать, что программы экономической безопасности и социального обеспечения имели значение во время пандемии и в конце концов заставили людей сделать выбор в пользу рождения детей», — приводит слова советник Статистического управления Норвегии Ане Маргрете Томмерос портал «Евроньюс».