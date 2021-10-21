В доме на Васильевском острове отключили отопление из-за аварийных работ

На Васильевском острове накануне, 21 октября, в квартирах дома отключили отопление из-за аварийных работ.
«Отключение произошло только сейчас. Пока ничего не произошло, что выходило бы за рамки стандартной работы и взаимодействия дома, города и управляющей компании», — рассказали в Управляющей компании «Гефест».
В пресс-службе «Теплосети» сообщили, что в 10:00 специалисты приступили к ремонтным работам по адресу 2-я линия Васильевского острова, дом 39/16, литера А.
«В 10:00 при плановом объезде специалисты обнаружили дефект по адресу 2-я линия Васильевского острова, дом 39/16, литера А. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — сообщили Gazeta.SPb.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Резервирование теплоснабжения осуществляют путём замены теплоносителя. Управляющим компаниям поручили вести постоянный контроль за системами отопления.
Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:00 21 октября.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника, 13 сентября на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерного обеспечения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла на режим периодического протапливания.