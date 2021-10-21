Почти 20 спасателей тушили железобетонную постройку на Транспортной

Почти 20 спасателей тушили железобетонную постройку на Транспортной
Пожар случился на Транспортной улице. Фото: скрин Gppgle.Maps

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. С огнем боролись почти 20 спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 21 октября, в доме №12 на улице Транспортная. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 12:21. К месту происшествия оперативно выехали 19 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, выгорел железобетонный, размером 4х6 метров гараж.

К 12:55 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил бытовку на Приморском шоссе. Очевидцы заметили дым и вызвали экстренные службы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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