Samsung прокомментировал запрет на продажу более 60 моделей смартфонов в РФ

Samsung прокомментировал запрет на продажу более 60 моделей смартфонов в РФ
Суд запретил ввоз и продажу на территорию РФ 61 модели смартфонов Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Арбитражный суд Москвы запретил ввоз в Россию 61 модели смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip. Компания прокомментировала такой решение.

Инициатором запрета стала швейцарская компания «Сквин СА», которая выступила против использования сервиса Samsung Pay в России. Компания считает, что платежный сервис нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Как сообщили «Известия», в Samsung уточнили, что данное решение находится на обжаловании. В настоящий момент компания работает в привычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июле 2021 года Samsung презентовал новые смартфоны с гибкими экранами. Складные новинки получили влагозащиту по стандарту IPX8, которой не было еще ни на одном устройстве Samsung.

Samsung запрет на продажу суд


 

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