Пять интригующих сериалов, которые скрасят свободное время в любой локдаун

Поговаривают, всех россиян скоро снова распустят по домам из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. А раз так, то появится много свободного времени.

Все помнят начало пандемии – президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни и почти все на самом деле сидели дома и ничего не делали. Наконец можно было читать, смотреть сериалы и заниматься любимыми другими делами, на которые в обычной жизни не хватает времени. Вряд ли это повторится вновь, но в какой-то момент вам непременно все наскучит, и тогда наша подборка придется как раз кстати.

«Пищеблок»

Новый российский сериал, который многие сравнивают с американскими «Очень странными делами», отличается своей атмосферой и необычным сюжетом. Все происходит незадолго до Олимпиады-80 в пионерском лагере «Буревестник» на Волге. Многие дети, приезжающие на отдых, либо исчезают, либо начинают странно себя вести. Главный герой, мальчик Валера, пытается разобраться, в чем дело. Не поверите, но, кажется, во всем замешаны странные существа… впрочем, посмотрите и сами все узнаете.

«Ты»

Сериал, основанный на одноименной книге Кэролайн Кепнес, не новый, но осенью 2021 года как раз вышел третий сезон, так что самое время его посмотреть. В первом сезоне рассказывается о парне по имени Джо, который работает в книжном магазине и однажды встречает там обаятельную девушку. Он так влюбляется в нее, что буквально начинает ходить за ней по пятам и решается на прочие безумные и неординарные поступки. Главный герой настолько харизматичный, что порой кажется, будто ему все простительно, но это до тех пор, пока он не решается на убийства.

«Игра в кальмара»

Корейский сериал, который, конечно же, посмотрели все ваши коллеги, друзья и даже мама, было бы странно не включить в подборку. Если вдруг вы все еще не смотрели «Игру в кальмара», то дайте сериалу шанс. Как минимум – сможете составить свое собственное мнение о популярном сериале, а как максимум – отлично проведете время. Главные герои сериала участвуют в жестоких играх на выживание, чтобы заполучить главный приз – огромную сумму денег, которая, как им кажется, сделает их счастливее. Но так ли это на самом деле?

«Почему женщины убивают»

Еще один сериал, продолжение которого вышло в 2021 году. Впрочем, первый и второй сезон никак не связаны между собой, так что можете смело начинать с любого из них. Первый похож на детектив – все серии только и думаешь, кто, кого и за что мог убить? Во втором убийца известен практически с самого начала, но интриги от этого не меньше.

«Чаки»

Совсем скоро во всем мире отпразднуют Хэллоуин, а сериал «Чаки» как раз подходит тем, кто любит пощекотать нервы. Сериал рассказывает о новых приключениях культовой куклы-убийцы, которая намеревается стать единственным другом мальчику по имени Джейк. В «Чаки» много черного юмора и жестокости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посмотреть, если понравился сериал «Игра в кальмара».