Спасатели почти час тушили полыхающее здание в Рабочем переулке

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в ремонтируемом здании. Спасатели почти час боролись с огнем.

Возгорание случилось в четверг, 21 октября, в доме 2Б в Рабочем переулке. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 14:16. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 2-х этажном, размером 40х60 метров, капитально-ремонтируемом здании происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров.

К 14:59 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 20 спасателей тушили железобетонную постройку на Транспортной.