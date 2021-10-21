В Петербурге из-за угрозы наводнения ночью закроют дамбу

Для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 октября задействуют комплекс защитных сооружений. Было принято решение закрыть дамбу. Пресс-служба Комплекса защитных сооружений сообщает, что затворы начнут закрываться в 02:00.

Чтобы защитить город от возможных наводнений сегодня ночью планируют закрыть дамбу. По предварительно разработанному плану оперативный персонал займет рабочие места в 00:00 часов, время начала закрытия комплекса — 02:00 по московскому времени. В связи с внешними обстоятельствами время затвора может быть изменено.

К Северо-Западному региону с 21 на 22 октября подойдет обширный и глубокий атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу ожидается резкого понижение атмосферного давления и усиление ветра юго-западного направления до 25-28 м/с. Вода в устье реки Невы поднимется выше критических значений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей Петербурга предупреждают о штормовой погоде на акватории Финского залива и очередном наводнении в городе, которое может произойти 22 октября.