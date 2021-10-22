Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико на съемочной площадке во время съемок фильма «Ржавчина». В результате ошибки с применением реквизита пуля или осколки задели режиссера и оператора картины. Первый был ранен в ключицу. 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила травмы, не совместимы с жизнью, в больнице она скончалась.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на TMZ, актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. Пока неизвестно, почему реквизит выстрелил. Съемки фильма приостановили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудника белорусского КГБ застрелили во время спецоперации в Минске.