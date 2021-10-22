Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Выстрел из пистолета на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) произвел актер Алек Болдуин. Фото: скриншот Instagram

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико на съемочной площадке во время съемок фильма «Ржавчина». В результате ошибки с применением реквизита пуля или осколки задели режиссера и оператора картины. Первый был ранен в ключицу. 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила травмы, не совместимы с жизнью, в больнице она скончалась.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на TMZ, актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. Пока неизвестно, почему реквизит выстрелил. Съемки фильма приостановили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудника белорусского КГБ застрелили во время спецоперации в Минске.

алек болдуин стрельба


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Защитную дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения
Автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар на Мечникова
Один человек погиб и восемь пострадали в лобовом ДТП на Петергофском
«Упертые бараны»: Макаревич высказался о невакцинированных россиянах
Пулково работает без отмен и задержек 22 октября
Путин назвал современное гендерное воспитание детей на Западе чудовищной
Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт