В мире коронавирусом заразились более 242,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 469 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 22 октября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 242 460 961 , скончались от вируса 4 929 074 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 45 298 376 человек заразились, 733 160 умерли. На втором месте находится Индия: 34 127 450 инфицированных, 452 811 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 697 341 зараженный, скончались 604 679 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинация, проводимая слишком часто, может вызвать иммунологический паралич.