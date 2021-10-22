Фильм, во время съемок которого Болдуин застелил оператора, рассказывает о случайном убийстве

Голливудский фильм «Ржавчина», во время съемок которого Алек Болдуин совершил роковой выстрел, это история о случайном убийстве. Об этом рассказал американский ведущий новостного Интернет-шоу Дэниел М. Ким.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter. По словам блогера, фильм «Ржавчина», в котором снимается знаменитый актер, рассказывает о мальчике, который осужден за случайное убийство. И добавил, что считает такую закономерность странной.

Напомним, трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико: женщина-оператор была застрелена из пистолета на съемках вестерна «Ржавчина» (Rust).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.