Актер Болдуин убит горем и в слезах после убийства человека во время съемок

Актер Болдуин убит горем и в слезах после убийства человека во время съемок
Выстрел из пистолета на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) произвел актер Алек Болдуин. Фото: скриншот Instagram

Алек Болдуин после убийства на съемочной площадке убит горем. Он застрелил оператора.

Трагедия произошла во время съемок вестерна «Ржавчина». Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, после инцидента 63-летний актер был убит горем и звонил кому-то в слезах.

Болдуин добровольно отправился в управление шерифа и дал показания следователям.

Напомним, роковая стрельба прогремела на съемочной площадке в штате Нью-Мексико: женщина-оператор была застрелена из пистолета на съемках вестерна «Ржавчина» (Rust). Съемки фильма временно приостановлены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм, во время съемок которого Алек Болдуин застрелил оператора, рассказывает о случайном убийстве.

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