«Было очень больно»: Потап вспомнил, как расставался с женой ради Насти Каменских

Артист признался супруге в изменах не сразу, потому что очень боялся ее обидеть.

О том, что между Потапом и Настей Каменских есть романтические чувства, поклонники догадывались еще до того, как стало известно о разводе артиста. Сам музыкант уверяет, что был счастлив в браке, но в какой-то момент не смог сопротивляться возникшей любви к своей коллеге. Некоторое время Потап пытался сдерживаться, но неизбежное произошло – между артистом и Настей Каменских завязались далеко не дружеские отношения.

Решение о разрыве с супругой Ириной Горовой принять было не так-то просто, вспоминает Потап. Артист не хотел причинять ей боль, а также обижать своего сына Андрея. Музыкант переживал, что его поступок и уход из семьи станет причиной травмы ребенка.

Обманывать жену Потап долго не мог – он признался в изменах и объявил о разводе. Музыкант считает, что иначе поступить было нельзя – надо вовремя отпускать человека, чтобы не мучить. Потапу, кажется, неприятно вспоминать этот период своей жизни, ведь он испытал много боли, прежде чем стал счастливым человеком.

«Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце»,

— рассказывает Потап, пишет «СтарХит».

Потапу и его бывшей супруге удалось сохранить дружеские отношения. Они вместе руководят продюсерским центром MOZGI и воспитывают общего сына. Напоминаем, что о свадьбе музыкант и Настя Каменских объявили в 2019 году – тогда-то слухи об их романе подтвердились окончательно. Поклонники понимали, что красивому торжеству предшествовали измены и тяжелое расставание, но видели, насколько теперь счастлив Потап.

Сейчас Потап и Настя Каменских вовсю занимаются своими карьерами. Пара очень надеется, что в скором времени сможет обзавестись детьми – нужно лишь дождаться правильного момента. Потап признается, что хочет быть многодетным отцом.

А ведь общая история артистов началась в далеком 2006 году. Украинский дуэт Потап и Настя просуществовал более 11 лет, после чего распался и каждый занялся сольной карьерой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в необычных местах.