Появились подробности смертельного ДТП с 12 пострадавшими на Петергофском

Появились подробности смертельного ДТП с 12 пострадавшими на Петергофском
ДТП на Петергофском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии после ДТП с маршрутным такси в Красносельском районе Петербурга.

Авария случилась вечером 21 октября на Петергофском шоссе, пострадало 12 человек. К месту происшествия оперативно прибыли восемь машин скорой помощи, анестезиологии и реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города, один из пострадавших скончался до приезда медиков. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, еще 6 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.

комздрав петергофское шоссе смертельное ДТП


 

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