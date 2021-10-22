Появились подробности смертельного ДТП с 12 пострадавшими на Петергофском

Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии после ДТП с маршрутным такси в Красносельском районе Петербурга.

Авария случилась вечером 21 октября на Петергофском шоссе, пострадало 12 человек. К месту происшествия оперативно прибыли восемь машин скорой помощи, анестезиологии и реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города, один из пострадавших скончался до приезда медиков. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, еще 6 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.