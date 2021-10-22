В Московском районе поймали нарушивших правила водителей автобусов

Сотрудники ГИБДД по Московскому району провели рейд, направленный на выявление правонарушений, совершенных водителями автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, 20 октября выявили водителей, не пристегнувших ремень безопасности. Также зафиксированы два водителя, которые управляли автобусом при наличии неисправностей. Кроме того, были нарушены правила пользования звуковыми сигналами и знаком аварийной остановки, правила движения по обочинам и выезд водителя на трамвайные пути и встречную полосу.

По всем нарушениям составлены административные протоколы. В Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными и ответственными за безопасность пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали водителя со 170 штрафами на 250 тысяч.