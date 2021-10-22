Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в понедельник

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В понедельник, 25 октября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет танкер «Бирте Терези», высота которого составляет 25 метров.

В пресс-службе добавили, что этот мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года.