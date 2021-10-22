Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в понедельник

Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в понедельник
Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В понедельник, 25 октября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет танкер «Бирте Терези», высота которого составляет 25 метров.

В пресс-службе добавили, что этот мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года.

ленобласть мост через свирь разводка моста трасса кола


 

Новости партнеров
Ученые обнаружили связь между смертностью от COVID-19 и приемом лекарств от холестерина
Ученые обнаружили связь между смертностью от COVID-19 и приемом лекарств от холестерина
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в понедельник
Разгромившего гостиницу в Пушкине заковали в наручники и сдали полиции
В Белоруссии отменили масочный режим
На чемпионате Европы по шахматам победила алтайская 11-классница
Алек Болдуин в слезах: актер нечаянно застрелил на съемках оператора и ...
Скорость ветра на Финском заливе достигла 33 м/с
В Московском районе поймали нарушивших правила водителей автобусов
«Русскоязычные хакеры» атаковали YouTube-блогеров