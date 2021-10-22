В Сосновом Бору ввели режим повышенной готовности

Городские власти просят всех воздержаться от выхода к пляжу, прибрежным зонам и мосту. Фото: группа во "ВКонтакте" "Мой Сосновый Бор"

Городские власти просят всех воздержаться от выхода к пляжу, прибрежным зонам и мосту. Фото: группа во "ВКонтакте" "Мой Сосновый Бор"

Горожанам не рекомендуют выходить на береговую линию, на мост и пляж. Об этом сообщила пресс-служба города во «ВКонтакте».

На территории Соснового Бора задействован режим повышенной готовности по причине разбушевавшейся стихии. Погодные условия крайне неблагоприятны для прогулок и выхода из дома. Городские власти просят всех воздержаться от выхода к пляжу, прибрежным зонам и мосту.

Сегодня, 22 октября, порывы ветра достигают 24 м/с, вода в акваториях поднялась до опасных значений. Гулять на берегу и лесополосе может быть опасно, говорится в сообщении.

Кроме того, на подъезде к Выборгу №2 движение из-за повышенного уровня воды перекрыто для транспорта и пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в паблике соцсети выложены видео и фото с кадрами подтопления набережных, порта и лестницы в главный музей города. Закрыты для посещений парк «Монрепо» и Выборгский замок.