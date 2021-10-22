Городскую набережную Выборга подтопило

В соцсети выложены видео и фото с кадрами подтопления набережных, скверов и порта. Фото: скрин группы во «ВКонтакте» «Интересные события в Выборге»

В соцсети выложены видео и фото с кадрами подтопления набережных, скверов и порта. Фото: скрин группы во «ВКонтакте» «Интересные события в Выборге»

Вода из Выборгского залива затопила набережные, лестницу в главный музей города, скверы, порт, закрыт парк «Монрепо». Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Интересные события в Выборге».

В соцсети выложены видео и фото с кадрами подтопления набережных, скверов, порта и лестницы в главный музей города. Кроме того, Выборгский замок недоступен для посещений, а парк «Монрепо» закрыт. Причина неблагоприятные погодные условия, также вода угрожает подтоплением порту.

Региональный МЧС обещает 22 октября под утро усиление ливня и ветра. Так, порывы могут достигать местами до 25 м/с. Прогнозируют, что волны поднимутся до трехметровой высоты.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 22 октября, в 11:30 перекрыто движение транспорта и пешеходов из-за наводнения на подъезде к Выборгу со стороны поселка Торфяновки. Там вода вышла из берегов. Ситуация в Петербурге и Ленобласти показывает, что дожди и вышедшая из берегов рек вода продолжает топить различные районы.