На Ладожском вокзале дезинфицировали почти 20 тысяч метров

На Ладожском вокзале дезинфицировали почти 20 тысяч метров. Фото: Telegram-канал Октябрьской железной дороги/ "СПБ-Главный"

На Ладожском вокзале дезинфицировали почти 20 тысяч метров. Фото: Telegram-канал Октябрьской железной дороги/ "СПБ-Главный"

Дезинфекция прошла еще на одном вокзале Северной столицы. Специальным составом на Ладожском вокзале обработали почти 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги «СПБ-Главный».

Специалисты провели обработку Ладожского вокзала ночью. Они обработали от инфекций несколько тысяч квадратных метров. Это было сделано, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди пассажиров.

«Ладожский вокзал прошел санобработку», — заявляют в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

В ОЖД напоминают, что важно использовать средства индивидуальной защиты на вокзалах, а также в поездах. Другие вокзалы города также планируется дезинфицировать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Витебском вокзале специалисты провели санитарную обработку 2,1 тысячи квадратных метров площадей всего вокзала. Особое внимание уделили тем местам, где бывает больше всего людей