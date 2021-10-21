На Витебском вокзале Петербурга провели дезинфекцию

Совместно со специалистами МЧС сотрудники железной дороги ночью провели дезинфекцию помещений Витебского вокзала. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги «СПБ-Главный».

Специалисты провели санитарную обработку 2,1 тысячи квадратных метров площадей всего вокзала. Особое внимание уделили тем местам, где бывает больше всего людей. Сотрудники протерли все основные контактные поверхности такие как поручни,ручки дверей, зону у касс, камеры хранения, места отдыха и ожидания.

Витебский вокзал является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная столица получит из федерального бюджета почти три миллиарда рублей на строительство Витебской развязки. Документ об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов в конце сентября.