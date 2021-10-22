Россотрудничество предложило оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе

В Россотрудничестве заявили, что готовы оплачивать газ для Вечного огня в Кишиневе — столице Молдавии.

Там отметили, что если страна не может выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга и оплачивать газ для Вечного огня. Об этом сообщает в Telegram-канале глава агентства Евгений Примаков.

Накануне Молдавия заявила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в столице временно погасили из-за недостатка газа, который переживает страна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двухдневные переговоры России и Молдавии по газовому направлению, которые прошли у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Молдавия была согласна только на цену газа в двое ниже рыночной.