Центр «Вектор» назвал вакцинацию против коронавируса коллективным благом

Работники отметили, что вакцинация является средством, чтобы прервать цепочки передачи вируса и «не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Работники отметили, что вакцинация является средством, чтобы прервать цепочки передачи вируса и «не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан. Фото: sputnikvaccine.com/rus

В центре «Вектор» Роспотребнадзора отметили, что прививка защищает от ковида не только вакцинированного человека, но и того, кому вакцинация противопоказана. Также она снижает распространение вируса среди детей.

В «Векторе» назвали прививку от ковида не только личным средством личной защиты, но и коллективным благом. Работники отметили, что вакцинация является средством, чтобы прервать цепочки передачи вируса и «не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой опыт показывает, что использование вакцин позволяет снизить риски для здоровья. Вакцинированный человек заражается реже и намного легче переносит болезнь, добавляют в центре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему так необходимы нерабочие дни, объявленные для стабилизации ситуации с ковидом.