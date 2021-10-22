Проценко: нерабочие дни позволят предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему так необходимы нерабочие дни, объявленные для стабилизации ситуации с ковидом.

Он уверен, сейчас без паузы никак нельзя, нерабочие дни в столице могут предотвратить несколько циклов заражений. Об это Проценко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас даже нет альтернатив: либо все массово делают прививки, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать свой иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом, добавил врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, ситуация ухудшилась в Нижегородской, Ростовской, Свердловской областях.