Проценко: нерабочие дни позволят предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом

Проценко: нерабочие дни позволят предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом
Сейчас без паузы никак нельзя. Фото: pixabay

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему так необходимы нерабочие дни, объявленные для стабилизации ситуации с ковидом.

Он уверен, сейчас без паузы никак нельзя, нерабочие дни в столице могут предотвратить несколько циклов заражений. Об это Проценко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас даже нет альтернатив: либо все массово делают прививки, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать свой иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом, добавил врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, ситуация ухудшилась в Нижегородской, Ростовской, Свердловской областях.

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