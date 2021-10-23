Россиян предупредили об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно

Россиян предупредили об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно
Микст-инфекциями называют болезнь, вызванную несколькими видами вирусов или бактерий. Фото: pixabay

Инфекционист Илья Акинфиев рассказал о том, что во время осенней волны ковида для жителей России возросла угроза одновременного заражения разными болезнями. Некоторые случаи называют микст-инфекциями.

Он отметил, что микст-инфекциями называют болезнь, вызванную несколькими видами вирусов или бактерий. Одним из наиболее частых случаев является вирусная пневмония или ковидная пневмония, когда она вместе с бактериальной. Об этом сообщает Sputnik.

При лечении обязательно нужно принимать противовирусные препараты и антибиотики, добавил доктор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре «Вектор» Роспотребнадзора отметили, что прививка защищает от ковида не только вакцинированного человека, но и того, кому вакцинация противопоказана. Также она снижает распространение вируса среди детей.

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