ДТП с преследованием BMW произошло на перекрёстке Благодатной и Московского

BMW на скорости въехал в дом и уехал от авто ДПС. Фото: скрин «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

BMW на скорости въехал в дом и уехал от авто ДПС. Фото: скрин «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Автомобиль ДПС преследовал водителя на BMW, о дальнейшей судьбе нарушителя ничего не известно. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

22 октября около 4:40 BMW, двигаясь по Московскому проспекту от центра на пересечении Благодатной улицы и Московского на скорости влетел в угол дома. В это время за ним гнался экипаж ДПС, который также влетел в дом. После чего водитель преследуемой машины быстро уехал, за ним последовали сотрудники полиции.

Чем закончилась история неизвестно, сообщает автор поста поблика во «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.