В России вновь зафиксирован суточный рекорд новых случаев COVID-19 — 37 678

В России вновь зафиксирован суточный рекорд новых случаев COVID-19 &#8212; 37 678
С начала пандемии болезнь унесла жизни 19 229 528 пациентов. Фото: Pixabay

От последствий коронавирусной инфекции умерло 1 075 человек – тоже рекордное число за сутки. Об этом сообщил федеральный Оперштаб.

На первом месте по числу заразившихся ковидом остается столица страны — 7 803 человек за сутки. Второе место у Петербурга, в котором этот показатель за аналогичный период вдвое меньше и составляет — 3 360 человек. Третье место у Московской области — 2 783 случаев заражения.

Среди регионов Урала больше всего инфицированных за минувшие 24 часа в Свердловской области — 626, в Челябинской — 432 человека, в Тюменской — 321, в ХМАО — 249. Далее на убыль в Курганской области – 190 и ЯНАО — и 129 случаев COVID-19. А вот в Пермском крае зафиксировали 634 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в РФ заболело коронавирусной инфекцией 8 205 983 человек. За сутки скончались рекордное число людей — 1 075. За тот же период госпитализирован 1 721 человек, ушли из жизни 82 пациента. На ИВЛ в настоящее время 705 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Роспотребнадзоре рассказали, показатели заболеваемости коронавирусом могут пойти на спад к концу года.

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