В Северной столице состоялся финал соревнований для пожарных машин»Трасса-01″

В Петербурге состоялся финал соревнований для пожарных машин"Трасса-01". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Петербурге состоялся финал соревнований для пожарных машин"Трасса-01". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

На Крестовском острове Санкт-Петербурга в финале гонок на пожарных машинах участвовали 12 команд. В результате соревнований победителями стали представители Управления по Московскому району. О прошедшем мероприятии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Участниками соревнований «Трасса-01» были команды пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и ГКУ «Леноблпожспас». В отборочном этапе соревнований приняли участие 60 команд, но толкьо 9 из них вышли в финал. За гонками пожарных машин наблюдали почетные гости среди которых заместитель главы МЧС России Алексей Серко и члены Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Программа соревнований состояла из упражнений, которые водители выполняли в наиболее короткое время, стараясь не совершать при этом ошибок, и представляла собой скоростную езду с преодолением препятствий. Основная цель соревнований «Трасса-01» заключается в усовершенствовании навыков вождения сотрудников экстренных служб и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для гостей, пришедших посмотреть на экипажи и поболеть за них были установлены интерактивные зоны, организованные с учетом празднования 75-летия Победы и 30-летия МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники энергетических подстанций Петербурга и Ленобласти 13 октября поборолись за звание лучшего. Всего участвовало 8 команд.