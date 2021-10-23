В Северной столице состоялся финал соревнований для пожарных машин»Трасса-01″

В Северной столице состоялся финал соревнований для пожарных машин&#187;Трасса-01&#8243;
В Петербурге состоялся финал соревнований для пожарных машин"Трасса-01". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

На Крестовском острове Санкт-Петербурга в финале гонок на пожарных машинах участвовали 12 команд. В результате соревнований победителями стали представители Управления по Московскому району. О прошедшем мероприятии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Участниками соревнований «Трасса-01» были команды пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и ГКУ «Леноблпожспас». В отборочном этапе соревнований приняли участие 60 команд, но толкьо 9 из них вышли в финал. За гонками пожарных машин наблюдали почетные гости среди которых заместитель главы МЧС России Алексей Серко и члены Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Программа соревнований состояла из упражнений, которые водители выполняли в наиболее короткое время, стараясь не совершать при этом ошибок, и представляла собой скоростную езду с преодолением препятствий. Основная цель соревнований «Трасса-01» заключается в усовершенствовании навыков вождения сотрудников экстренных служб и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для гостей, пришедших посмотреть на экипажи и поболеть за них были установлены интерактивные зоны, организованные с учетом празднования 75-летия Победы и 30-летия МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники энергетических подстанций Петербурга и Ленобласти 13 октября поборолись за звание лучшего. Всего участвовало 8 команд.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Крестовский остров ленобласть новости СПб соревнования Трасса-01


 

Новости партнеров
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Северной столице состоялся финал соревнований для пожарных ...
В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка
На пересечении Светлановского и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки
ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе
Пассажиры выгнали из маршрутки жителя Воронежа из-за неправильно надетой маски
Глава МИД Боливии поблагодарил Россию за «Спутник V»
Онищенко призвал «не паниковать» из-за роста заболеваемости коронавирусом
Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс