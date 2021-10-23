В ТЦ «Галерея» сегодня выстроилась огромная очередь из желающих привиться

В ТЦ "Галерея" сегодня выстроилась огромная очередь из желающих привиться. Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В ТЦ "Галерея" сегодня выстроилась огромная очередь из желающих привиться. Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В связи со скорым введением QR-кодов в общественных местах многие горожане начали активно прививаться. Сегодня, 23 октября, в ТЦ «Галерея» была замечена большая очередь из граждан, которые пришли на вакцинацию. Один из очевидцев снял видео, на котором видна длинная вереница из желающих сделать прививку, и выложил его в социальную сеть.

Очереди на прививку в торговом комплексе наблюдалась и несколькими днями ранее, но сегодня она достигла огромных масштабов. На видео запечатлено, сколько людей пришло сегодня за вакциной, и это только одна часть.

После введения QR-кодов для взрослого населения количество сделанных прививок стремительно возросло. С 1 ноября посетить выставки, музеи, кинотеатры, театры, рестораны, бары, спортивные залы и бассейны можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минпромторг порекомендовал регионам России в нерабочие дни разрешить допуск в непродуктовые магазины и кафе по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос.