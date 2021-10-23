Турбизнес Петербурга опасается ужесточения антиковидных мер

Члены Российского союза туриндустрии на Северо-Западе и филиал Российской гостиничной ассоциации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области направили обращение к губернатору Александру Беглову, в котором выступили против ужесточения антиковидных мер в сфере гостеприимства. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на релиз РСТ в субботу.

По мнению представителей туристического бизнеса, властям необходимо сбалансированно подойти к введению ограничительных мер в Петербурге. Также прозвучало напоминание, что программа SafeTravel SPb получила международное признание, стала лучшей в Европе и заслужила туристическую премию World Travel Awards. Это говорит об успешном сотрудничестве влестей и бизнеса, а также позволяет продолжить работу гостиницам даже в условиях сложной ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день уровень вакцинации предприятий гостеприимства один из самых высоких в городе: все крупнейшие отели, а также большинство остального рынка гостеприимства, достигли порога вакцинирования более 80%», — заявляет РСТ-Северо-Запад в своем пресс-релизе.

На сегодняшний день потенциальная ёмкость гостиничного рынка в Петербурге составляет 47 тыс. номеров, а значит городские отели и гостиницы смогут одновременно принять не более 80 тыс. человек. Представители туристического бизнеса опасаются, что введение ограничений в туристской отрасли города приведёт к невосполнимому урону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крымские власти хотят ввести жесткие ограничительные меры к ноябрьским праздникам.