В Крыму намерены ввести жесткие ограничения для туристов

Власти Крыма хотят ввести жесткие ограничительные меры к ноябрьским праздникам.
COVID-ограничения намерены ввести в связи с возможным наплывом отдыхающих в регионе, сообщил ТАСС.
«В Крыму планируется ввести жесткие меры», — приводит слова слоКак сообщил «Интерфакс», — заявил информированный источник агентства.
Отмечается, что соответствующие решения будут приняты исходя из динамики распространения вируса.
Напомним, в республике за последние четыре недели отмечен суточный и еженедельный прирост заболевания коронавирусной инфекцией в 20-25%, информирует региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию в Крыму ввели для ряда сфер 19 октября. В первую очередь это работники образования, здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, почты, ЖКХ и энергетики, а также муниципальные служащие.