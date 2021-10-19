В Крыму введена обязательная вакцинация для таксистов, курьеров и работников общепита

В республике за последние четыре недели отмечен суточный и еженедельный прирост заболевания коронавирусной инфекцией в 20-25%, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Обязательную вакцинацию в Крыму ввели для ряда сфер 19 октября. Врио главного государственного санитарного врача по республике Дмитрий Крутиков постановил обеспечить проведение прививок от ковид людям старше 60 лет и категориям граждан некоторых отраслей.

В первую очередь это работники образования, здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, почты, ЖКХ и энергетики, а также муниципальные служащие. Затем идут таксисты, курьеры, сотрудники гостиничного бизнеса (гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы).

Это также касается тех, кто работает в сфере обслуживания: салонах красоты, СПА, массажных салонах, учреждениях бытовых услуг и физической культуры. В список вошли работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов.

В постановлении Роспотребнадзора говорится, что за последние четыре недели распространение заболевания поддерживается «преимущественно работоспособным населением». Это люди в возрасте от 18 до 64 лет — 50-61%. Рост в возрастной группе от 30 до 49 лет повысился в 2,1 раза, а в группе от 50 до 64 лет — в 2,3 раза.

Больше всех заболевших среди медиков, учителей, работников общепитов и др.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Крыму не планируют вводить локдаун из-за ситуации с COVID.