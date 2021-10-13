В Крыму не планируют вводить локдаун из-за ситуации с COVID

В Крыму не планируют вводить локдаун из-за ситуации с COVID
В будущем в регионе могут начать действовать QR-коды. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Правительство Крыма рассматривает возможность введения новых антиковидных ограничений, однако локдауна не предполагается. Об этом рассказал вице-премьер Совета министров, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

По ее словам, введение дополнительных ограничений будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.

«Снимать ограничения будем, если значительно упадет заболеваемость», — оценила ситуацию министр.

Как сообщила «Российская газета», в будущем в регионе могут начать действовать QR-коды. Кроме того, возможность закрытия въезда в Крым для туристов и введение дистанционного обучения в школах также не рассматриваются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации с COVID-19.

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