В Крыму не планируют вводить локдаун из-за ситуации с COVID

Правительство Крыма рассматривает возможность введения новых антиковидных ограничений, однако локдауна не предполагается. Об этом рассказал вице-премьер Совета министров, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
По ее словам, введение дополнительных ограничений будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.
«Снимать ограничения будем, если значительно упадет заболеваемость», — оценила ситуацию министр.
Как сообщила «Российская газета», в будущем в регионе могут начать действовать QR-коды. Кроме того, возможность закрытия въезда в Крым для туристов и введение дистанционного обучения в школах также не рассматриваются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации с COVID-19.