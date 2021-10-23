Рекордным пунктом вакцинации стала «Галерея» — ежедневно там прививаются по 700 человек

В минувшую пятницу был поставлен новый недельный рекорд по темпам вакцинации. Самым востребованным пунктом для того, чтобы сделать прививку стала «Галерея». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Первым компонентом вакцины, как подсчитали 22 октября, в Петербурге привилось 19 с половиной тысяч человек.

«Всего выполнено 25 420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией. Рекордсменом является пункт вакцинации в «Галерее» — там число ежедневно прививаемых выросло до 600-700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше», — заявляет пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Резкий подъем вакцинации связан со введением QR-кодов, с помощью которых можно посетить различные общественные мероприятия и места.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ТЦ «Галерея» была замечена большая очередь из граждан, которые пришли на вакцинацию. Один из очевидцев снял видео, на котором видна длинная цепочка людей, которые хотят сделать прививку. Видео выложили в социальную сеть.