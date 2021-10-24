Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
Манжета должна находиться на два-три сантиметра выше локтевого сустава. Фото: Pixabay

Серьезную ошибку при измерении давления назвал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Так, он уверен, если человек перетянет манжету, то у него будет показывать давление больше, чем оно есть. Манжета должна находиться на два-три сантиметра выше локтевого сустава. Об этом сообщает «Россия 1».

Врач добавил, что самым точным прибором для измерения давления является ртутный тонометр. Напульсники, часы и другие примочки с похожей функцией сильно уступают ему в точности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, в воскресенье, 24 октября стало известно количество заболевших и скончавшихся от ковида за все время пандемии. Об этом говорят данные университета Хопкинса. Лидером рейтинга по заболеваемости и смертности от ковида является США. Россия замыкает топ-5 в этом списке.

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